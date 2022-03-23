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Какие приспособления помогут сберечь воду? Советы специалиста из Бишкека

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- Светлана Лаптева
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Во Всемирный день водных ресурсов, который отмечается 22 марта во многих страна мира, мы обратились к специалистам БИОМ и попросили рассказать, как кыргызстанцам лучше всего беречь воду.

Инженер "Юнисон Групп" Айдар Канатбеков рассказал, vb.kg как можно сберечь воду при помощи простых, но эффективных приспособлений. По его словам, к энергоэффективному оборудованию по водосбережению относятся:

1. Энергоэффективные смесители с аэраторами.

Современные смесители оснащены спецнасадками - аэраторами. Аэратор рассекает водный поток на множество мелких, насыщает его пузырьками воздуха и создает мягкую чистую струю воды без брызг. С помощью таких технологий мы достигаем до 40 % экономии воды.

2. Система двойного смыва в санузлах.

Компании стараются производить ресурсосберегающие санитарные приборы. Обрели популярность сливные бачки для унитазов с системой двойного спуска. Такая установка представляет собой бачок из 2 отсеков и с 2 кнопками спуска воды. Первая кнопка при нажатии спускает меньшее количество воды, чем большая кнопка.

3️. Экономичные душевые лейки.

Экономные душевые лейки, или "тропический душ", отличаются от старых тем, что в них количество форсунок больше, но их диаметр намного меньше. Это особое устройство для душа, которое отличается тем, что выдает поток "мягких капель". Использование таких душевых насадок приведет к экономии до 6 литров в минуту, примерно на 50%.

4️. Сенсорные смесители.

Статистика показала, что большое количество воды расходуется впустую, например, в те моменты, когда мы намыливаем руки или чистим зубы. Сенсорный датчик на смесителях поможет значительно экономить воду, осуществляя подачу только в нужный момент. Такая установка поможет сэкономить до 20% воды.

5. Капельное орошение.

Метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). При наличии в кафе или гостинице зеленых насаждений в качестве полива следует использовать технологию капельного орошения.

Но основным правилом по сохранению ресурсов является бережное отношение к использованию воды. Нужно следить за исправностью кранов, трубопроводов и др.оборудования. Помните, что через неплотно закрытый кран теряется 2 капли воды в секунду, что составляет 1 литр в час, 24 литра в сутки, 720 литров в месяц. Это достаточно для среднего водопотребления одного жителя в течение 5 дней.

Отметим, что это не полный перечень способов по водосбережению, а советы, которые каждый может применить на своем уровне," - рассказал Айдар Канатбеков.

Напомним, что праздник День водных ресурсов призван привлекать внимание жителей Земли к охране окружающей среды, в частности водоёмов мира. Целью этого дня является привлечение внимания правительств стран, международных агентств и организаций, а также общественности к важности защиты водных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/415847
Теги:
вода, Кыргызстан
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