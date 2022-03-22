"Кыргызстан и Россия родом из одной страны. Мы должны поддержать РФ"

Кыргызстан и Россия родом из одной страны. Поэтому, мы будем поддерживать Россию в любой ситуации. Об этом VB.KG на митинге-концерте "За дружбу народов КР и РФ" сообщил политолог Болот Бакетаев.
По его словам, мы за мир, но мир - правильный.
"Конечно, лучше плохой мир, чем хорошая война. Но плохой мир был 8 лет. Поэтому, президент РФ Владимир Путин был вынужден развернуть спецоперацию на Украине. Так как после 2014 года там появились законодательно нацистские партии. Но наши деды умерли в борьбе с фашизмом. Этого допустить нельзя", - отметил Бакетаев.
Он напомнил, что около 1 млн мигрантов из КР сейчас работают в России.
"Если один мигрант помогает хотя бы двоим в Кыргызстане, то получается, что именно Россия помогает нашим гражданам рабочими местами, помогает кормить семьи. Такого количества рабочих мест в КР нет. Поэтому, мы с Россией. Тем более, что нас связывают исторические узы, мы всегда придерживались философии дружбы народов. К сожалению, сейчас различные фейки пытаются посеять смуту между народами. Этого не должно случиться. Ведь чем быстрее настанет мир, тем быстрее вернется наше братство и взаимопонимание между народами. Мы за мир и дружбу", - заключил Бакыт Бакетаев.