"Кыргызстан и Россия родом из одной страны. Мы должны поддержать РФ"

Кыргызстан и Россия родом из одной страны. Поэтому, мы будем поддерживать Россию в любой ситуации. Об этом VB.KG на митинге-концерте "За дружбу народов КР и РФ" сообщил политолог Болот Бакетаев.

По его словам, мы за мир, но мир - правильный.

"Конечно, лучше плохой мир, чем хорошая война. Но плохой мир был 8 лет. Поэтому, президент РФ Владимир Путин был вынужден развернуть спецоперацию на Украине. Так как после 2014 года там появились законодательно нацистские партии. Но наши деды умерли в борьбе с фашизмом. Этого допустить нельзя", - отметил Бакетаев.

Он напомнил, что около 1 млн мигрантов из КР сейчас работают в России.