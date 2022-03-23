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Мэр Норильска: рядовой разведбата Дорбоев геройски погиб на Украине

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- Светлана Лаптева
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"При выполнении боевой задачи в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины геройски погиб гражданин России, уроженец Кыргызстана, рядовой контрактной службы Вооруженных сил Российской Федерации Дорбоев Эгемберди Бекказымович. Такая информация размещена на сайте посольства России в Кыргызстане.

Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В России о гибели нашего земляка рассказал мэр Норильска Дмитрий Карасев:

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дорбоева Эгемберди Бекказимовича. Героя, который погиб 8 марта при выполнении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Он был призван в армию из Норильска, после чего заключил контракт и проходил службу в отдельном разведывательном батальоне в Белгородской области.

Для семьи Эгемберди, его друзей и близких это невосполнимая утрата. Из рассказов его друзей мы знаем, что он был жизнерадостным, веселым и безмерно добрым парнем. Семейные ценности были главными в его жизни. Он всегда помогал своей маме и заботился о ней изо всех сил. Эгемберди был верным другом и всегда был готов протянуть руку помощи. Он был настоящим Героем", - сообщил Дмитрий Карасев.

Из того, что известно из различных источников, во время проведения спецоперации Эгемберди Дорбоев был убит 8 марта 2020 года.

Эгемберди Дорбоев 2002 года рождения, гражданин России. Его родители - уроженцы Иссык-Кульской области, переехавшие и получившие гражданство Российской Федерации.

Ожидается, что тело погибшего доставят в Кыргызстан, похороны состоятся в селе кара-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области.

Односельчане рассказали vb.kg, что семью Эгемберди Дорбоева все знают и уважают, род очень известный, один из предков был легендарным батыром. В роду много спортсменов. Один из дядей служил в Афганистане.


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URL: https://www.vb.kg/415853
Теги:
погибшие
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