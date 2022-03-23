США выразили инициативу о встрече с главой МИД Кыргызстана

Состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с заместителем государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зеей. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Сообщается, что встреча проходила по инициативе американской стороны 22 марта в городе Исламабаде на полях 48-го заседания Совета министров иностранных дел государств-участников Организации исламского сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между КР и США, в том числе организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровне, а также подготовку к подписанию соглашения о сотрудничестве между КР и США.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития и укрепления кыргызско-американского сотрудничества с учетом 30-летия установления дипломатических отношений между КР и США. Были обсуждены вопросы демократического развития, прав человека и деятельности гражданских институтов.

Также отмечена важность дальнейшего взаимодействия стран Центральной Азии и США в формате "С5+1". В этой связи с удовлетворением отметили состоявшуюся 28 февраля в онлайн- режиме министерскую встречу в этом формате.

Кроме того, была обсуждена текущая ситуация в Украине. Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев отметил, что у Кыргызстана тесные дружественные связи как с российским, так и украинским народом. Кыргызская Республика исходит из того, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами за столом переговоров, в том числе путем создания новых форматов и механизмов, если существующие утратили эффективность.

Казакбаев отметил, что международному сообществу необходимо предпринять все необходимые усилия для прекращения вооруженного конфликта в Украине во избежание дальнейших жертв среди мирного населения и вновь отметил готовность кыргызской стороны предоставить площадку для мирных переговоров.

Стороны обозначили важность обеспечения безопасных гуманитарных коридоров, а также продолжения мирных переговоров. Министр Казакбаев отметил, что КР привержена соблюдению заложенных в Уставе ООН общепризнанных норм и принципов международного права, включая территориальную целостность государств и урегулирование конфликтов мирным способом. Министр также подчеркнул необходимость усиления роли Совета Безопасности ООН в решении данного конфликта.

В свою очередь заместитель госсекретаря США Узра Зея разделила мнение кыргызской стороны о необходимости соблюдения принципов и норм Устава ООН и решения ситуации в Украине мирным путем.