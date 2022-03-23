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Бишкекчане могут попросить у мэрии стимулирующие гранты

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке прошло совещание Октябрьского акимиата по финансированию проектов за счет стимулирующих грантов и работу с ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Стимулирующие (долевые) гранты местного самоуправления - это средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета города, направленные на организацию и реализацию деятельности по развитию столицы и находящимся на его территории местным сообществам", - говорится в сообщении муниципалитета.

За счет городских инициатив горожане могут улучшить свою улицу, квартал, общественные пространства и получать финансирование из городского бюджета. Например, повесить дополнительный фонарь на улице, поставить скамейку, детскую песочницу, установить пандус в подъезде, посадить цветы и деревья, проложить небольшой арык, разбить небольшой сквер, а если это все еще необходимо сделать в малых масштабах - тогда вам нужно обратиться в МТУ, ведь именно в МТУ будут собирать и анализировать инициативы горожан и оформить необходимые документы на финансирование.

Желающие получить грант могут обратиться за дополнительной информацией и консультацией в столичные акимиаты по адресам:

  1. Первомайский акимиат по адресу: проспект Жибек Жолу, 348, тел.: 0312 325484, 0706 020757;
  2. Свердловский акимиат по адресу: проспект Чуй,128, тел.:0312 53-13-51, 0701 005-877;
  3. Ленинский акимиат по адресу: проспект Чуй, 315, тел.: 0312 325484, 0552063244;
  4. Октябрьский акимиат по адресу: улица Байтик Баатыра, 17, тел.: 0312576392.


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URL: https://www.vb.kg/415859
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
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