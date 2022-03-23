Бишкекчане могут попросить у мэрии стимулирующие гранты

В Бишкеке прошло совещание Октябрьского акимиата по финансированию проектов за счет стимулирующих грантов и работу с ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Стимулирующие (долевые) гранты местного самоуправления - это средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета города, направленные на организацию и реализацию деятельности по развитию столицы и находящимся на его территории местным сообществам", - говорится в сообщении муниципалитета.

За счет городских инициатив горожане могут улучшить свою улицу, квартал, общественные пространства и получать финансирование из городского бюджета. Например, повесить дополнительный фонарь на улице, поставить скамейку, детскую песочницу, установить пандус в подъезде, посадить цветы и деревья, проложить небольшой арык, разбить небольшой сквер, а если это все еще необходимо сделать в малых масштабах - тогда вам нужно обратиться в МТУ, ведь именно в МТУ будут собирать и анализировать инициативы горожан и оформить необходимые документы на финансирование.

Желающие получить грант могут обратиться за дополнительной информацией и консультацией в столичные акимиаты по адресам: