Таджикские военные избили кыргызстанского пограничника

Таджикские пограничники избили военнослужащего пограничной службы Кыргызстана. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.

Сообщается, что 19 марта 2022 года в ходе несения службы в местности Сада Лейлекского района Баткенской области военнослужащий Лейлекского пограничного отряда обнаружил неизвестную автомашину возле линии границы. Пытаясь задержать автомашину, военнослужащий ПС ГКНБ КР перешел на участок, где несли службу пограничники Таджикистана.

Таджикские пограничники задержали кыргызского пограничника. Незамедлительно состоялись переговоры между пограничными представителями Кыргызстана по Лейлекскому участку и Таджикистана по Ганчинскому участку, по итогам которых военнослужащий ПС ГКНБ КР был передан кыргызской стороне.

При осмотре военнослужащего выяснилось, что у него была разбита голова, имелись ссадины, окровавлена форма.

Со слов военнослужащего ПС ГКНБ КР, между ним и таджикскими пограничниками завязалась драка.

В настоящее время состояние здоровья военнослужащего оценивается как стабильное, он проходит стационарное лечение.

Пограничная служба ГКНБ КР проводит разбирательство по данному факту.