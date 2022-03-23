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В Бишкеке на перекрестке Московской и Молодой Гвардии провалился колодец

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке на пересечении улицы Московской и проспекта Молодой Гвардии на проезжей части провалился канализационный колодец глубиной 5 метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бригада производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал" выясняет причины обвала и работает над устранением проблемы.

По этой причине с 10.00 часов на данном участке временно приостановлена работа троллейбусных маршрутов № 8 и № 9. Также частично изменена схема троллейбусного маршрута №7 (м-н "Тунгуч" - Мясокомбинат).


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URL: https://www.vb.kg/415869
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, благоустройство
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