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"Служебный роман" покажут на большом экране

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- Айжан Мамбеталиева
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Российские зрители получат уникальную возможность - увидеть на больших экранах знаменитую мелодраму "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Об этом сообщает KinoNews с ссылкой на "Мосфильм".

Утверждается, что будет демонстрироваться отреставрированная версия с обновленным видеорядом и звуком. Также, планируется показать документальный фильм о том, как создавался шедевр отечественного кинематографа. Премьерный показ запланирован на 23 марта 2022 года, прокат начнется на следующий день.

"Служебный роман" основанный на пьесе под названием "Сослуживцы", которую Рязанов и Эмиль Брагинский написали в начале 70-х, вышел в 1977 году. Главные роли исполнили Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков.


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URL: https://www.vb.kg/415870
Теги:
кино, Россия, культура, фильм, новости мира
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