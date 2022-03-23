"Служебный роман" покажут на большом экране

Российские зрители получат уникальную возможность - увидеть на больших экранах знаменитую мелодраму "Служебный роман" Эльдара Рязанова. Об этом сообщает KinoNews с ссылкой на "Мосфильм".

Утверждается, что будет демонстрироваться отреставрированная версия с обновленным видеорядом и звуком. Также, планируется показать документальный фильм о том, как создавался шедевр отечественного кинематографа. Премьерный показ запланирован на 23 марта 2022 года, прокат начнется на следующий день.

"Служебный роман" основанный на пьесе под названием "Сослуживцы", которую Рязанов и Эмиль Брагинский написали в начале 70-х, вышел в 1977 году. Главные роли исполнили Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков.