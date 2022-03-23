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Задержан экс-сотрудник МВД, который "крышевал" наркоторговцев

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане в рамках расследования ранее возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по ст. 282 ч.2 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР в отношении А.М.А. и К.К.М. по факту попытки незаконного провоза наркотических средств на территорию соседнего государства общим весом 11,51 кг установлен и задержан третий фигурант уголовного дела гражданин КР О.А.Ы., который ранее скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Также задержан их покровитель - гражданин КР полковник милиции в отставке Р.Ю.М., при санкционированном обыске в доме которого также были обнаружены наркотические средства. Данное обстоятельство еще раз подтверждает его причастность к незаконному обороту наркотических средств.

В настоящее время задержанные О.А.Ы. и Р.Ю.М. водворены в ИВС УВД Таласской области и в рамках уголовного дела проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/415871
Теги:
ГКНБ, наркотики
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