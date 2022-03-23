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Предприниматель получил 3,5 млн сомов после жалобы бизнес-омбудсмену

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане предприниматель получил 3,5 млн сомов оплаты по своим договорам с муниципальным предприятием после подачи жалобы бизнес-омбудсмену.

В период апрель-сентябрь 2021 года ОсОО Vokko подписало несколько договоров с муниципальным предприятием на поставку товаров для дорожной разметки. Однако после поставки товаров оплата от муниципального предприятия так и не поступила, и в декабре 2021 года руководитель компании подал жалобу бизнес-омбудсмену.

Бизнес-омбудсмен принял жалобу к рассмотрению и выявил, что права предпринимателя были нарушены. Сотрудники секретариата бизнес-омбудсмена приступили к процессу урегулирования жалобы, и по результатам переговоров муниципальное предприятие погасило всю задолженность в размере 3 500 000 сомов.

Жалобы на отсутствие оплаты по заключенным договорам с государственными и муниципальными предприятиями, а также с предприятиями госсектора составляют 10 процентов от всех жалоб, поданных бизнес-омбудсмену за 2020-2021 годы. На основе ранее рассмотренных жалоб бизнес-омбудсмен обозначил проблему невыполнения финансовых обязательств по оплате товаров/услуг в рамках государственных закупок как системную.

"Зачастую в подобных договорах в пунктах, касающихся сроков оплаты, используется стандартная формулировка "по мере финансирования".

При этом субъекты бизнеса не имеют возможности выяснить, была ли профинансирована из государственного бюджета необходимая сумма. В случаях, когда в договорах все же указаны конечные сроки расчетов, данные сроки не соблюдаются, при этом субъекты бизнеса свои обязательства выполняют. Таким образом, в таких случаях не только не соблюдаются требования Гражданского кодекса и Закона "О государственных закупках" относительно своевременности выплат по договорам с поставщиками/подрядчиками, но также создаются коррупционные риски и риски неопределенности для представителей бизнеса.

Государственные органы при заключении договоров с поставщиками и подрядчиками должны указывать в договорах конкретные сроки выплаты вознаграждения в банковских или календарных днях. В свою очередь предпринимателям не следует подписывать договоры без точных сроков выплат", - рекомендует бизнес-омбудсмен.

Бизнес-омбудсмен - уполномоченное лицо по защите прав, свобод и законных интересов предпринимателей и субъектов бизнеса, осуществляет свою деятельность на основании Постановления №647 правительства КР от 31.12.2018.

Обратиться за консультацией и подать жалобу бизнес-омбудсмену на действия (бездействие, решения) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий государственного сектора и их должностных лиц можно через веб-сайт www.boi.kg, по электронной почте aryz@boi.kg и по телефону: 0222 911330.


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URL: https://www.vb.kg/415872
Теги:
бизнес, Кыргызстан, бизнес-омбудсмен
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