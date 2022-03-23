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Стихийных торговцев на Ошском базаре будут разгонять сотрудники охраны

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в целях ликвидации стихийной торговли на прилегающей территории ТРК "Ош базары" подписан меморандум между Ленинским акимиатом и хозяйствующими субъектами ТРК "Ош базары". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно меморандуму, сотрудники службы безопасности хозяйствующих субъектов рынка и мобильная группа Ленинского района ежедневно будут проводить рейдовые мероприятия по устранению стихийной торговли.

Накануне глава Ленинского района Русланбек Тагаев совместно с директором союза предпринимателей Ошского рынка Сапаровым провели ознакомительную встречу с сотрудниками службы безопасности и мобильной группой муниципальной администрации.

Во время встречи проведен инструктаж работы со стихийными продавцами.

На встрече были разъяснены сотрудникам СБ ТРК "Ош базары" принципы действий на нарушителей прилегающей территории ТРК "Ош-базары".


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URL: https://www.vb.kg/415876
Теги:
Ошский рынок, Бишкек
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