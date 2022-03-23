Какие партии пойдут на выборы в местные кенеши 10 апреля (список)

В Кыргызстане ЦИК утвердил формы бюллетеней на местные выборы в городах Таш-Кумыр, Токтогул и Кара-Балта и 13 айылах, назначенные на 10 апреля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Тексты избирательных бюллетеней, т.е. перечни кандидатов и партий утверждены ранее решениями территориальных избирательных комиссий.

В бюллетени на выборы депутатов в городские кенеши включены:

в город Кара-Балта - 6 партий:

"Ыйман-Нуру" "Кучтуу Коом" "Ишеним" "ЭлАман" "Социал-демократы" "Альянс".

в город Таш-Кумыр - 3 партии:

"Жаштар" "Ынтымак" "Ата-Журт Кыргызстан".

в городе Токтогул - 7 партий:

"Тынчтык" "Мекен ынтымагы" "Ата-Журт Кыргызстан" "Эл Умуту" "Ынтымак" "Бирге-Вместе" "Ишеним"

Подробнее информацию о кандидатах и партиях можно получить на онлайн ресурсе ЦИК "Талапкер".