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Кыргызский фильм "Сальвадор Дали" получил приз МКФ в Индии

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- Анастасия Карелина
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Фильм Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" получил приз на Международном кинофестивале FILMYSEA в Индии. Об этом сообщает Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Короткометражная работа отечественных кинематографистов получила награду в номинации "лучший детский актер".

Фильм был снят в 2021 году на базе киностудии "Айтыш Фильм" при поддержке Национальной киностудии "Кыргызфильм". "Сальвадор Дали" рассказывает о детстве самого режиссера. Он воспитывался у бабушки, жившей в горной местности. Каждый день мальчику приходилось преодолевать большие расстояния и переправляться через реку, чтобы добраться до школы.

Снималась лента на родине режиссера в Алайском районе. Оператор фильма – Акжол Бекболотов. Композитор – Мурзали Жээнбаев. Художник-постановщик – Санжар Осмонбеков. Главные роли сыграли: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев.


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URL: https://www.vb.kg/415880
Теги:
Индия, кино, награда, Кыргызфильм
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