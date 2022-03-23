В Бишкеке на круглом столе обсудят военную операцию на Украине

В Бишкеке пройдет круглый стол "ЕАЭС в новых геополитических реалиях: контуры будущего стратегического партнёрства".

На площадке дискуссионного клуба "Пикир" журналисты, политологи, экономисты, политики, политические консультанты, эксперты по вопросам безопасности, общественные деятели Кыргызстана, России, Беларуси и Казахстана обсудят следующие темы:

- "Что побудило Россию к проведению специальной военной операции на Украине? Цели и задачи операции".

- "Формы и методы информационной войны в отношении России и её союзников в связи с проведением специальной военной операции на Украине".

- "Позиция и роль стран Азии в урегулировании ситуации вокруг Украины".

- "Смогут ли Россия и её союзники по ЕАЭС справиться с экономическими санкциями коллективного Запада и как это отразится на экономике ЕАЭС?".

- "Какие меры должны принимать Россия и Кыргызстан для обеспечения своей экономической и военно-политической безопасности?".