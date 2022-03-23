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Ввоз сахара и растительного масла в Кыргызстан освободили от НДС

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- Айжан Мамбеталиева
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Решением кабинета министров на заседании установлена нулевая налоговая ставка на добавленную стоимость на импорт ряда товаров.

Решение касается сахарного песка и рафинированного растительного масла. Льгота будет действовать с 1 апреля до конца текущего года.

На заседании кабинета министров было рассмотрено 14 вопросов. Утверждены порядок взыскания налоговой задолженности и методика определения налогового обязательства на основе косвенных методов. Также ряд проектов нормативных правовых актов был отправлен на доработку.

Глава кабмина отметил, что все проекты должны проходить тщательную правовую и экономическую экспертизы.

Акылбек Жапаров отметил, что недопустимо вносить не до конца проработанные проекты решений. Каждый член кабинета министров несет ответственность за внесенный проект. Проект решения должен быть подкреплен детальными и выверенными расчетами, в особенности если он касается строительства образовательных учреждений.


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URL: https://www.vb.kg/415886
Теги:
налоги, Кабинет министров, продукты
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