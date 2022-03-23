Ввоз сахара и растительного масла в Кыргызстан освободили от НДС

Решением кабинета министров на заседании установлена нулевая налоговая ставка на добавленную стоимость на импорт ряда товаров.

Решение касается сахарного песка и рафинированного растительного масла. Льгота будет действовать с 1 апреля до конца текущего года.

На заседании кабинета министров было рассмотрено 14 вопросов. Утверждены порядок взыскания налоговой задолженности и методика определения налогового обязательства на основе косвенных методов. Также ряд проектов нормативных правовых актов был отправлен на доработку.

Глава кабмина отметил, что все проекты должны проходить тщательную правовую и экономическую экспертизы.

Акылбек Жапаров отметил, что недопустимо вносить не до конца проработанные проекты решений. Каждый член кабинета министров несет ответственность за внесенный проект. Проект решения должен быть подкреплен детальными и выверенными расчетами, в особенности если он касается строительства образовательных учреждений.