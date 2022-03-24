В Красноярске отметили 30-летие дипотношений Кыргызстана и России

Канцелярией посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Красноярске совместно с представительством МИД России было организовано торжественное мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

В мероприятии от российской стороны приняли участие представители управления внешних связей администрации губернатора Красноярского края, представительства МИД РФ в

г. Красноярск, Министерства культуры Красноярского края, администрации г. Красноярска, региональной Кыргызской национально-культурной автономии в г.Красноярске, а также кыргызская диаспора и студенты из Кыргызстана.

Мероприятие завершил праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы, а гостям и участникам была представлена фотовыставка, посвященная Кыргызстану.

Завершилось мероприятие ярким праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы.