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Кыргызстанцы отпразновали Нооруз в Кувейте

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- Светлана Лаптева
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Посольство Кыргызской Республики в государстве Кувейт приняло участие в "Весеннем фестивале" по случаю праздника Нооруз и празднеств в честь национального Дня страны пребывания, который был инициирован посольствами государств Центральной Азии и проведен с участием 36 других посольств и представительств, аккредитованных в Кувейте. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

На мероприятии в столичном парке "Абраж" города Эль-Кувейта посольством была установлена белая юрта и павильон кыргызской культуры, где демонстрировались отечественная продукция, национальная одежда, сувениры, блюда и сладости. Перед главными гостями и посетителями павильона была презентована информация о туристическом потенциале Кыргызстана в аспекте открытия прямых регулярных авиарейсов из Эль-Кувейта в Бишкек и Ош, а также раздавались сувениры, угощения и напитки.

В работе фестиваля активное участие приняли проживающие в Кувейте граждане Кыргызстана, которые наряду с демонстрацией и продвижением кыргызстанской продукции приняли участие в концертной программе, исполнив кыргызские песни на комузе и национальные танцы. Участники и гости мероприятия восприняли кыргызский павильон с живым интересом, который активно освещался ведущими кувейтскими СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/415890
Теги:
МИД, Нооруз, Кыргызстан
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