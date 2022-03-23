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Президент Финляндии поздравил Садыра Жапарова

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- Наталья Крайнова
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Президент Финляндии Саули Ниинистё направил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

"По случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Финляндской Республикой и Кыргызской Республикой 23 марта 2022 года хочу передать вам самые искренние поздравления, а также теплые пожелания благополучия и процветания вашей стране и ее народу", - говорится в поздравительном послании.


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URL: https://www.vb.kg/415894
Теги:
Садыр Жапаров, Финляндия
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