Президент Финляндии поздравил Садыра Жапарова

Президент Финляндии Саули Ниинистё направил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

"По случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Финляндской Республикой и Кыргызской Республикой 23 марта 2022 года хочу передать вам самые искренние поздравления, а также теплые пожелания благополучия и процветания вашей стране и ее народу", - говорится в поздравительном послании.