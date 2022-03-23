Россиянин пешком за 15 дней по льду пересек Байкал (видео)

Россиянин Сергей Лебединский пешком по льду пересек самое глубокое озеро в мире. Путешествие по Байкалу заняло у него пятнадцать дней. Об этом рассказала ГТРК "Иртыш".

Житель Омска прошагал по льду Байкала 650 километров с севера на юг.

"Держать среднюю скорость в пять километров в час на протяжении 10-12 часов, и так каждый день в течение полумесяца – безумно сложно. Подготовки мне не хватило. А когда не хватает подготовки, приходится продолжать вопреки и наперекор", - рассказывает Сергей Лебединский.

Россиянине шел по льду пятнадцать дней, хотя изначально думал уложиться в тринадцать. Помешали боли в суставах и травма колена. Свое путешествие Лебединский обдумывал нескольких лет. Всю еду (крупы, консервы, сало, сыр и колбасу) он нес с собой, готовил на газовой горелке. Ночевал путешественник в палатке.

Сейчас герой отдыхает и восстанавливается. В настоящий момент он полностью пересмотрел подготовку к подобного рода маршрутам.

Целью необычного перехода было испытание собственных сил в продолжительном зимнем походе, а также изучение жизни местного населения.