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В Кыргызстане установили нулевую ставку налога на ряд импортных товаров

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- ВБ
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В Кыргызстане установлена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере ноль процентов на ряд товаров, поставляемых и импортируемых на территорию республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба кабмина.

Это решение принято в целях реализации указа президента КР "О мерах по поддержке субъектов, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью" от 6 декабря 2021 года № 547 и обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары.

Исходя из этого и в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 34 Налогового кодекса Кыргызской Республики, со статьями 29, 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года принято решение:

- установить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере ноль (0) процентов на ряд товаров, поставляемых и импортируемых на территорию КР;

- установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года ставку налога за пользование сельскохозяйственными угодьями в размере ноль (0) процентов.


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URL: https://www.vb.kg/415897
Теги:
налоги, Кабинет министров
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