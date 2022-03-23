Завтра не будет воды в некоторых районах Бишкека

В Бишкеке завтра, 24 марта, в некоторых районах не будет воды 9:00 до 16:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал".

Без воды останется район, ограниченный улицами: Достоевского, Анкара, Ауэзова и линией железной дороги. Также воды не будет в жилых массивах "Алтын Ордо", "Кара-Жыгач", "Полицейский Городок".

Отмечается, что это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.