В Октябрьском районе Бишкека снесли несколько незаконных павильонов

В Бишкеке в Октябрьском районе снесли несколько самовольно установленных незаконных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на муниципальную инспекцию по контролю за благоустройством и землепользованием.

В этот раз инспекторы совместно со спецбригадой МП "Тазалык" демонтировали: точку замены масла "Манол", павильоны на проспекте Ч.Айтматова и в 10-м микрорайоне, забор из легких конструкций по улице Нуркамал Жетикашкаевой, 9/1 в 12-м микрорайоне.

Кроме того, добровольно демонтированы металлический гараж по улице Т.Молдо, жилое помещение с навесом на улице Курултай, 19 в жилмассиве "Ынтымак".

По вопросам работы инспекции горожане могут обращаться по номерам: