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В Октябрьском районе Бишкека снесли несколько незаконных павильонов

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Октябрьском районе снесли несколько самовольно установленных незаконных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на муниципальную инспекцию по контролю за благоустройством и землепользованием.

В этот раз инспекторы совместно со спецбригадой МП "Тазалык" демонтировали: точку замены масла "Манол", павильоны на проспекте Ч.Айтматова и в 10-м микрорайоне, забор из легких конструкций по улице Нуркамал Жетикашкаевой, 9/1 в 12-м микрорайоне.

Кроме того, добровольно демонтированы металлический гараж по улице Т.Молдо, жилое помещение с навесом на улице Курултай, 19 в жилмассиве "Ынтымак".

По вопросам работы инспекции горожане могут обращаться по номерам:

  1. По Свердловскому району: 0705003137;
  2. По Октябрьскому району: 0551551745;
  3. По Первомайскому району: 0555404818;
  4. По Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/415903
Теги:
благоустройство, Бишкек, демонтаж, мэрия
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