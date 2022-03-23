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Президент Садыр Жапаров принял председателя Нацстаткома

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- Наталья Крайнова
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 23 марта, принял председателя Национального статистического комитета КР Бактыбека Кудайбергенова.

Как сообщается на официальном сайте президента, во время встречи обсуждалась текущая деятельность Нацстаткома и ход подготовки к проведению переписи населения и жилищного фонда 2022 года.

Глава государства подчеркнул большое значение и масштабность предстоящего события. Он отметил важность обеспечения безопасности всех участников мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции и конфиденциальности персональных данных, сообщаемых кыргызстанцами.

Бактыбек Кудайбергенов проинформировал, что Нацстатком полностью готов к предстоящей переписи населения жилищного фонда, которую планируется провести с 25 марта по 3 апреля 2022 года, а в отдаленных зонах республики - с 23 апреля по 2 мая 2022 года.

В настоящее время нанято около 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики), и для них проведены обучающие семинары. Решены все финансовые вопросы по организации мероприятия.

Как добавил председатель Нацстаткома, перепись населения впервые будет проходить в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.

В целях соблюдения необходимых эпидемиологических норм Нацстаткомом разработан алгоритм проведения переписи населения в условиях пандемии, который согласован с Министерством здравоохранения, а также закуплены индивидуальные средства защиты: маски, защитные щитки, антибактериальные средства и бесконтактные термометры.


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URL: https://www.vb.kg/415905
Теги:
Садыр Жапаров, статистика, перепись населения
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