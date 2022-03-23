Президент Садыр Жапаров принял председателя Нацстаткома

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 23 марта, принял председателя Национального статистического комитета КР Бактыбека Кудайбергенова.

Как сообщается на официальном сайте президента, во время встречи обсуждалась текущая деятельность Нацстаткома и ход подготовки к проведению переписи населения и жилищного фонда 2022 года.

Глава государства подчеркнул большое значение и масштабность предстоящего события. Он отметил важность обеспечения безопасности всех участников мероприятия в условиях пандемии коронавирусной инфекции и конфиденциальности персональных данных, сообщаемых кыргызстанцами.

Бактыбек Кудайбергенов проинформировал, что Нацстатком полностью готов к предстоящей переписи населения жилищного фонда, которую планируется провести с 25 марта по 3 апреля 2022 года, а в отдаленных зонах республики - с 23 апреля по 2 мая 2022 года.

В настоящее время нанято около 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики), и для них проведены обучающие семинары. Решены все финансовые вопросы по организации мероприятия.

Как добавил председатель Нацстаткома, перепись населения впервые будет проходить в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.

В целях соблюдения необходимых эпидемиологических норм Нацстаткомом разработан алгоритм проведения переписи населения в условиях пандемии, который согласован с Министерством здравоохранения, а также закуплены индивидуальные средства защиты: маски, защитные щитки, антибактериальные средства и бесконтактные термометры.