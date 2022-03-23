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Отделению онкологии Ошской детской клинической больницы передали помощь

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- Наталья Крайнова
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В Оше общественный благотворительный фонд Help the Children – SKD передал Ошской межобластной детской клинической больнице (ОМДКБ) для онкологического отделения медицинскую мебель, постельное белье, масло-жировую продукцию, крекеры, чистящие и моющие средства. Как сообщает пресс-служба фонда, эта помощь была оказана в честь праздника Нооруз.

Фонд поддерживает Ошскую больницу со дня открытия уже в течение 7 лет. По просьбе руководства больницы фонд доставил груз на сумму более чем 180 тысяч сомов. Кроме всего вышеперечисленного, в ближайшее время самолетом будут переданы дорогостоящие лекарственные препараты. Общая сумма оказанной помощи составила свыше 200 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/415907
Теги:
дети, онкология, Помощь
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