Отделению онкологии Ошской детской клинической больницы передали помощь

В Оше общественный благотворительный фонд Help the Children – SKD передал Ошской межобластной детской клинической больнице (ОМДКБ) для онкологического отделения медицинскую мебель, постельное белье, масло-жировую продукцию, крекеры, чистящие и моющие средства. Как сообщает пресс-служба фонда, эта помощь была оказана в честь праздника Нооруз.

Фонд поддерживает Ошскую больницу со дня открытия уже в течение 7 лет. По просьбе руководства больницы фонд доставил груз на сумму более чем 180 тысяч сомов. Кроме всего вышеперечисленного, в ближайшее время самолетом будут переданы дорогостоящие лекарственные препараты. Общая сумма оказанной помощи составила свыше 200 тысяч сомов.