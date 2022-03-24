Колония № 47 будет демонтирована

В Службе исполнения наказаний прошло рабочее совещание, где обсуждался вопрос о ходе ликвидации давно устаревшего объекта уголовно-исполнительной системы Кыргызстана - колонии № 47.

Напомним, колония № 47 на сегодня является единственной в черте города колонией закрытого типа, где содержатся весьма опасные преступники. Но если раньше она считалась окраинным объектом, то ныне, с учетом все более расширяющейся инфраструктуры Бишкека, оказалась уже в плотном кольце жилых застроек. К тому же находящиеся там здания давно изжили срок эксплуатации и не соответствуют современным требованиям безопасности. Все это, как справедливо отмечают эксперты, представляет определенную угрозу оперативной обстановке…

Вот поэтому, согласно правительственным решениям и ведомственным приказам СИН, было принято долгожданное решение о полном демонтаже колонии № 47 с последующей передислокацией лечебных, жилых и иных зданий и возведением новых построек на территории нынешних колоний №8, 27 и 31.

Обсуждению начавшегося процесса расформирования колонии № 47 и распределения ее нынешних обитателей по другим местам отбытия срока и было посвящено рабочее совещание в стенах центрального аппарата СИН.

В частности, руководством СИН отмечено, что в ближайшее время все осужденные будут этапированы в другие спецучреждения на территории КР, согласно категориям совершенных преступлений и своим режимам содержания. Мероприятие должно пройти при соблюдении максимальных мер безопасности и положенных требований.

Особого внимания требуют и уже начатые, согласно проектно-сметной документации, реконструкционные работы. Обсуждались вопросы приема медоборудования с инвентарем и возведения обновленной больницы, привлечение демонтажной техники из структурных подразделений СИН и контроля спецкомиссии за разбором строений, строгого учета имеющихся товарно-материальных ценностей и пригодных еще стройматериалов, включая металл, экономии бюджетных средств в процессе данных работ и многие иные аспекты.