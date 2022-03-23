Орангутаны общаются на сленге, чтобы показать свою крутость

Умение орангутанов издавать знаменитый тревожный сигнал, по звуку напоминающий воздушный поцелуй, не является врожденным, как считалось ранее. Исследование британских ученых показало, что приматы расширяют свой лексикон, придумывая новые сленговые версии крика, отличающиеся по высоте и продолжительности. Об этом пишет The Guardian.

Пятилетнее наблюдение за 70 орангутанами на Борнео и Суматре дало основание ученым из Великобритании сделать вывод, что в больших группах животных, плотно живущих в какой-то определенной местности, используется очень много новых звуков. Значительная их часть быстро выходит из употребления. В маленьких же группах, напротив, животные реже придумывают новые сигналы, но общаются с их помощью дольше.

"В больших сообществах орангутанов общение более похоже на какофонию. Кажется, новизна звуков у них в большом почете, как и у певчих птиц. Используя сленг, особи хотят показать свою крутизну и бунтарство", - пояснил соавтор исследования Адриано Ламейра.

Ученые изучали крики тревоги "поцелуй-писк".

"Я вижу, что у орангутанов с низкой плотностью населения есть сленговый репертуар, который они постоянно пересматривают и используют. Они "консервативны", но как только появляется новый вариант обращения, все его слышат, и он быстро обогащает сленг", - добавил Ламейра.

Команда исследователей сообщила, что провела 6120 часов наблюдения, работая на шести исследовательских станциях в период с 2005 по 2010 годы.