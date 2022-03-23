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В Бишкеке провели рейд "Бродяга" в Ленинском районе

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 23 и 24 марта сотрудники УВД Ленинского района провели рейд "Бродяга" по выявлению лиц без определенного места жительства, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Милиционеры проверили подвалы, теплотрассы и иные места, где часто собираются люди без определенного места жительства.

За два дня рейда выявили более 97 лиц, не имеющих постоянного места жительства. Всех задержанных сфотографировали, дактилоскопировали и поставили на учет, где, помимо этого, с каждым были проведены профилактические беседы.


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URL: https://www.vb.kg/415910
Теги:
бомж, Бишкек, УВД
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