В Бишкеке провели рейд "Бродяга" в Ленинском районе

В Бишкеке 23 и 24 марта сотрудники УВД Ленинского района провели рейд "Бродяга" по выявлению лиц без определенного места жительства, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Милиционеры проверили подвалы, теплотрассы и иные места, где часто собираются люди без определенного места жительства.

За два дня рейда выявили более 97 лиц, не имеющих постоянного места жительства. Всех задержанных сфотографировали, дактилоскопировали и поставили на учет, где, помимо этого, с каждым были проведены профилактические беседы.