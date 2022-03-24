Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане КР с поддержкой РФ воевали

В Бишкеке 22 апреля прошел мирный митинг за дружбу народов Кыргызстана и России. Надо отметить, что среди сторонников Запада в КР он вызвал массу негатива. Участников обвинили чуть ли не в пропаганде войны и даже предлагали наказать. К слову, для тех, кто выступает на стороне НПО, таких санкций почему-то ими не оговаривалось.

Мирная позиция vs мнение провокаторов

Важно другое. Если на плакатах прозападных представителей Кыргызстана систематически виднеются записи с обвинениями в оккупации и т.д., то на митинге "За дружбу!" звучали призывы к скорейшему установлению мира и поддержке стратегического партнера в лице России. Никаких слов в поддержку войны во пророссийском мероприятии точно не звучало.

Подобная акция – конституционное право граждан КР на проведение мирных митингов. Ни к этому ли систематически оперируют различные представители НПО и сторонники Запада в КР. Так что никакого нарушения со стороны организаторов не было. Акция прошла в установленном для этого месте – в сквере имени Горького (а не возле посольства РФ, как одна из недавних акций отдельных НПО).

Главным лозунгом мероприятия были: "За дружбу КР и РФ", "Поддержку наших трудовых мигрантов и стратегического партнерства с Россией". И стоит напомнить ряду прозападных сторонников, что это тот политический курс, который был избран властями страны уже несколько лет, а не участниками акции. Поэтому единственная пропаганда на прошедшем мероприятии – пропаганда дружбы и взаимного партнерства. То, что эта концепция не отвечает идеям отдельных представителей СМИ и части активистов и энпэошников, живущих за финансирование "из вне", - другой вопрос. Кыргызстан – демократическое государство. А плюрализм мнений и позиций по тем или иным вопросам – один из ключевых аспектов этого направления.

"Нет войне, да - дружбе!"

Как подчеркивали участники акции, Кыргызстан продолжит призывать стороны к миру и скорейшему прекращению конфликта. Так как и народ России, и народ Украины – братские для нашей страны.

По словам кандидата в депутаты на последних выборах в ЖК общественного деятеля Юлии Лилиенталь, в мире сейчас не простая ситуация.

"Кыргызстан исторически был ближе к России. Именно Россия поддерживала нашу страну в самых тяжелых моментах истории. Российские технологи, инженеры, врачи первыми приехали поднимать Киргизскую ССР. Это сделал тогда ни Запад, ни Евросоюз. Поэтому неправда, что Россия сейчас пытается сделать нас своей колонией, как преподносят это отдельные граждане КР. Но благодаря РФ у нас есть свой суверенитет, независимость, благодаря ей мы на протяжении многих лет безвозмездно получаем гуманитарную помощь: только за последний год больше 100 вагонов муки, подсолнечного масла. РФ – единственная страна, которая на протяжении многих лет списывает нам миллиардные долги. Поэтому мы в рамках акции поддерживаем не столько Россию, сколько мир во всем мире", - подчеркнула VB.KG Юлия Лилиенталь.

Согласен с это позицией и политолог Токтогул Какчекеев. Как он подчеркнул VB.KG, удивительно, но, когда в Донецке и Луганске годами убивали людей, наши "доблестные" НПО молчали и ничего не говорили, им было все равно.

"Но сейчас у них "неожиданно" появилось воодушевление и агрессивность. А все потому, что сейчас Россия в одиночку борется со всем Западом и продолжает ту борьбу, которую закончили наши отцы и деды в 1945 году и в которой потеряли 29 млн. граждан. Сейчас же РФ защищает всех. Идет спецоперация по принуждению неонацистов, не говоря уже про наличие биолабораторий США на территории Украины. Но все нынешние либералы молчали и про это. Я знаю, что такое война. Я служил когда-то во Львове. Уже тогда национализм там давал свои всходы", - сказал Какчекеев.

Политолог уверен, что, если мы потеряем такого друга и партнера, как Россия, нам придет конец.

"От нас требуется выразить поддержку нашей вековой дружбе, тем более что мы являемся членами ЕАЭС и ОДКБ. Ведь так, как помогает РФ КР на безвозмездной основе, не помогает никто. Например, в этом году наш друг Россия выделила 10 млн долларов для поддержки нашего бюджета. Кто нас так безвозмездно поддержит, кроме России? И единственное, что я желаю, обеспечить нам всем мир", - заключил Токтогул Какчекеев.

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