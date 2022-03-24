Минсельхоз объяснил, на какие товары отменен НДС

В Кыргызстане кабмин принял ставку налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов на некоторые импортные товары, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Сообщается, что налоговые льготы при поставке и импорте в Кыргызскую Республику коснутся:

Сахара-песка; сахара-сырца тростникового; растительного масла; корма для сельскохозяйственных животных и рыб; оплодотворенные яйца кур домашних; ячменя и овса.

А также для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств установлена ставка налога на имущество на сельскохозяйственные угодья в размере 0 (ноль) процентов с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Минсельхоз отмечает, что отмена НДС позволит увеличить кратность и объем завоза сахарного песка, сахара-сырца тростникового, растительного масла, корма для сельскохозяйственных животных и рыб, оплодотворенные яйца кур домашних, ячменя и овёс и даст эффект в создании новых рабочих мест, расширении используемых площадей земельных угодий, улучшить материально-технической базы откормочных хозяйств, увеличении заказов на поставку комбикормов, увеличение затрат откормочных хозяйств на личные нужды.