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Минсельхоз объяснил, на какие товары отменен НДС

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане кабмин принял ставку налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов на некоторые импортные товары, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Сообщается, что налоговые льготы при поставке и импорте в Кыргызскую Республику коснутся:

  1. Сахара-песка;
  2. сахара-сырца тростникового;
  3. растительного масла;
  4. корма для сельскохозяйственных животных и рыб;
  5. оплодотворенные яйца кур домашних;
  6. ячменя и овса.

А также для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйств установлена ставка налога на имущество на сельскохозяйственные угодья в размере 0 (ноль) процентов с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

Минсельхоз отмечает, что отмена НДС позволит увеличить кратность и объем завоза сахарного песка, сахара-сырца тростникового, растительного масла, корма для сельскохозяйственных животных и рыб, оплодотворенные яйца кур домашних, ячменя и овёс и даст эффект в создании новых рабочих мест, расширении используемых площадей земельных угодий, улучшить материально-технической базы откормочных хозяйств, увеличении заказов на поставку комбикормов, увеличение затрат откормочных хозяйств на личные нужды.


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URL: https://www.vb.kg/415914
Теги:
налоги, Кыргызстан
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