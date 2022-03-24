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Динара Кемелова обсудила с послами ряда стран ситуацию в Украине

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- Светлана Лаптева
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Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Динары Кемеловой с послом Франции Франсуа Дэлаусом, послом ФРГ Габриэлой Геллил, послом Японии Сигеки Маэда, ВПД Великобритании Энн Хэриган и ВПД США Сонатой Коултер.

В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов взаимодействия сторон в рамках международных организаций, гуманитарная ситуация в Украине и Афганистане, а также инициативы Кыргызстана.

Заместитель министра Кемелова вновь озвучила позицию кыргызской стороны по ситуации в Украине. В частности, отметив, что Кыргызская Республика исходит из того, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами за столом переговоров, а всем заинтересованным сторонам необходимо искать любые возможности для урегулирования ситуации, в том числе путем создания новых форматов и механизмов. В контексте международных посреднических усилий и инициатив подтверждена готовность кыргызской стороны предоставить площадку и оказать содействие при необходимости.

Подчеркнуто, что Кыргызская Республика является твердым сторонником соблюдения заложенных в Уставе ООН и иных документах общепризнанных норм и принципов международного права.

Отмечая негативное влияние санкционных действий на экономики различных стран мира, в том числе и кыргызстанскую, заместитель министра призвала глав дипмиссий к активизации двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений с Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/415916
Теги:
Кыргызстан, Динара Кемелова, посол
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