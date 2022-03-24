В Египте откроется посольство Кыргызстана

В рамках 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Хасан Шукри.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние кыргызско-египетских отношений и перспективы их дальнейшего развития, отметив необходимость налаживания политических контактов путем организации взаимных визитов на различных уровнях. Достигнуты договоренности о необходимости расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Египтом в приоритетных направлениях. В этих целях министр Руслан Казакбаев передал на рассмотрение египетской стороне проекты договоров в области туризма, образования, сельского хозяйства, медицины, защиты и поощрении инвестиций. В целях продвижения взаимного торгово-экономического сотрудничества, кыргызская сторона выступила с инициативой о создании совместной межправительственной комиссии.

Стороны согласились продолжить взаимодействие в рамках ООН, ОИС, ШОС и других международных организаций.

Министр Казакбаев высоко оценил проводимую египетской стороной работу по заключению соглашения о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза для дальнейшей торговой интеграции и выхода на новые рынки.

В целях укрепления сотрудничества в рамках вспомогательных органов ОИС Самехом Хасан Шукри предложил присоединиться к уставу организации по развитию женщин со штаб-квартирой в городе Каир.

Кроме того, Руслан Казакбаев проинформировал, что кыргызская сторона проводит соответствующую работу по учреждению посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет, отметив важность оказания поддержки со стороны АРЕ в данном вопросе.

В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в текущем году стороны выразили готовность провести совместные бизнес-форумы, дни культуры, туристические выставки и научные конференции. В свою очередь Казакбаев поздравил своего визави со знаменательной датой и вручил послание, в котором изложено видение Кыргызстана по дальнейшему развитию кыргызско-египетских отношений.

В заключение министр Самехом Хасан Шукри в целях практической реализации намеченных целей выразил готовность посетить Кыргызстан, предварительно согласовав сроки визита по дипломатическим каналам.