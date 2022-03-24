Кыргызстан предложил Бахрейну открыть совместный Исламский банк

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн доктором Абдуллатифом бин Рашид Аль-Заяни.

Произошло это во время его участия в работе 48-й сессии Совета министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества, проходящей 22-23 марта 2022 года в городе Исламабаде,

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития двустороннего политического диалога путем организации взаимных визитов на высоком уровне, обсудили вопросы, касающиеся аккредитации послов по совместительству, выразив надежду на дальнейшую интенсификацию всего комплекса отношений между странами.

Учитывая богатый опыт бахрейнской стороны, кыргызская сторона предложила интенсифицировать сотрудничество между центральными банками двух государств в применении и использовании финансирования по исламским принципам с целью учреждения полноценного Исламского банка в Кыргызской Республике.

В целях расширения двусторонней договорно-правовой базы министр Руслан Казакбаев передал на рассмотрение бахрейнской стороны пакет проектов документов в сфере туризма, образования, медицины, сельского хозяйства, торговли, инвестиций, а также о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Стороны подтвердили обоюдное стремление к укреплению партнерства и диверсификации двусторонних связей, продолжив тесное взаимодействие по оказанию поддержки в рамках ООН, ОИС, ШОС и других международных организаций.

Министр Абдуллатиф Аль-Заяни отметил важность создания диалоговой площадки "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия", которая способствует укреплению связей между регионами, а также заверил, что в ближайшее время будут организованы первые мероприятия в рамках данной инициативы.

Кроме того, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и текущую ситуацию в Украине, отметив необходимость разрешения конфликта исключительно политико-дипломатическим путем.

В заключение Казакбаев пригласил бахрейнского визави посетить с визитом Кыргызстан. Министр Аль-Заяни выразил признательность за приглашение и подтвердил свою готовность посетить с визитом Кыргызстан в удобные сроки.