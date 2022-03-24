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За минувшие сутки от COVID-19 никто не умер

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- Айжан Мамбеталиева
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Такие данные дает Министерство здравоохранения.

Также, по данным ведомства, в Кыргызстане лечение от коронавирусной инфекции получают 152 человека.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 63 человека, в больницах - 89. Из них 10 человек в крайне тяжелом состоянии, 30 - в тяжелом. Состояние 49 больных (или 55 процентов) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 16 человек, из них в Бишкеке - 10, Чуйской области - 3, Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской - по одному.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 196 тысяч 129 человек.


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URL: https://www.vb.kg/415925
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, больница, COVID-19, COVID
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