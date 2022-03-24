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В Ошской области в ходе рейда изъято 1500 литров спиртосодержащей продукции

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики совместно с ГКНБ в ходе рейдовых мероприятий в Кара-Сууйском районе Ошской области выявили и пресекли незаконный оборот спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Во время рейда был задержан автомобиль, внутри которого обнаружены две пластиковые емкости со специфическим запахом спирта. Сопроводительные документы на перевозимую продукцию отсутствовали. 1500 литров жидкости было изъято.

По предварительным данным, эта продукция была отпущена одним из местных производителей этилового спирта частным лицам, которые используют ее для производства водки кустарным способом.

В отношении субъекта предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/415929
Теги:
алкоголь, рейд, ГКНБ, ГНС
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