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В некоторых районах Бишкека не будет газа

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- Айжан Мамбеталиева
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Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что в связи с обнаружением утечки природного газа в подземном газопроводе среднего давления, введённого в эксплуатацию в 1973 году, учитывая прохождение ОЗП и низкие температуры в ноябре 2021 года, временно была устранена утечка газа. С потеплением погодных условий было принято решение с 28 марта по 1 апреля текущего года провести ремонтные работы по устранению утечки на вышеуказанном газопроводе, который расположен по адресу улица Мурманская – Алыкулова.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном улицами Алыкулова, Кирова, Абаканская, Фрунзе, будет отключено ОсОО "Продимпекс" по улице Баетова, 1.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства. Сотрудники делают все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным.


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URL: https://www.vb.kg/415930
Теги:
газ, отключение газа, Бишкек, Кыргызстан
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