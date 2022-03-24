Стройкомпании Golden Stroy, "КУТ" и AIT GROUP нарушили закон о рекламе

Строительные компании Golden Stroy, "КУТ" и AIT GROUP нарушили Закон "О рекламе". Об этом сообщает пресс-служба служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

Строительная компания Golden Stroy привлечена к ответственности за нарушение Закона КР "О рекламе". Антимонопольным органом установлен факт нарушения в части размещения онлайн-калькулятора стоимости квартир в долларах, что противоречит части 11 статьи 5 указанного закона. В отношении стройкомпании вынесено постановление о наложении взыскания в соответствии со статьей 404 Кодекса КР о правонарушениях.

Строительная компания "КУТ" также привлечена к ответственности за нарушение данного закона. Ей вынесено постановление о наложении взыскания в соответствии с частью 1 статьи 404 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях. Основанием для принятия такого решения стало нарушение части 11 статьи 5 Закона Кыргызской Республики "О рекламе", где определено, что в рекламе товаров (работ, услуг) и иных объектов рекламирования стоимостные показатели должны указываться в национальной валюте. На официальном же сайте компании стоимость одного квадратного метра квартир указана в долларах. Компании направлено предписание об устранении данного нарушения.

А вот на строительную компанию AIT GROUP наложен штраф. Антимонопольным органом также выявлен факт нарушения Закона КР "О рекламе". AIT GROUP на своем официальном сайте тоже указывала информацию о стоимости одного квадратного метра квартир в долларах. В отношении ОсОО AIT GROUP вынесено постановление о наложении взыскания в соответствии с частью 1 статьи 404 Кодекса КР о правонарушениях.