Путин поручил перевести платежи за газ в рубли для недружественных стран

Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - сказал Путин.

РБК направил запрос представителю "Газпрома".

Он уточнил, что в сложившихся условиях "совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла".

При этом, подчеркнул он, Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. "Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли", - добавил он.

Президент попросил правительство дать указание "Газпрому" внести изменения в действующие контракты. Также, по словам главы государства, все зарубежные потребители должны иметь в России возможность осуществлять платежи за покупаемый газ по понятной и прозрачной процедуре и приобретать рубли на внутреннем рынке.

"Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций", - сказал Путин.

После этого заявления президента цены на газ в Европе взлетели по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня на 20%. Стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах достигала на пике отметки €118,75 за 1 МВт·ч, или более чем $1370 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса.

Ранее, 7 марта, правительство России определило перечень недружественных стран, а также утвердило правила сделок с недружественными странами в условиях санкций. Теперь все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из таких стран будет одобрять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями, а расплачиваться по валютным обязательствам перед зарубежными кредиторами разрешено в рублях.

Центробанк разрешил Мосбирже проводить ряд операций для сокращения обязательств клиента, если он является резидентом стран, признанных недружественными. Аналогичное разрешение получили Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Минфин 14 марта утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте. В министерстве заявили, что Россия будет выплачивать госдолг в рублях, если ей не позволят распоряжаться своими валютными резервами. По словам главы Минфина Антона Силуанова, в рамках иностранных санкции была заблокирована почти половина объема российских резервов - $300 млрд из $640 млрд.

Первую сделку с оплатой газа рублями провела более трех лет назад - в марте 2019 года - компания "Газпром экспорт". Сделка прошла на электронной платформе компании, было продано около 80 млн куб. м газа на условиях "до конца месяца" с поставкой в пункт NCG (хаб в Германии). Тогда гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова заявила, что сделка имела "поистине символическое значение", поскольку это первый случай, когда западноевропейская компания оплатила газ в рублях.

Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" создавалась для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Она заработала в августе 2018 года.

В список недружественных стран включены:

члены ЕС (в Евросоюзе 27 стран); Австралия; Албания; Андорра; Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории - остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар); Исландия; Канада; Лихтенштейн; Микронезия; Монако; Новая Зеландия; Норвегия; Республика Корея; Сан-Марино; Северная Македония; Сингапур; США; Тайвань; Украина; Черногория; Швейцария; Япония.

Источник: РБК