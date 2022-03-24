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Эрнест Карыбеков про решение Путина: Это шах и мат западу

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- Бакыт Басарбек
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Владимира Путина по переводу расчетов за газ на рубли для недружественных стран - это шах и мат. Об этом на своей странице в соцсети заявил эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков.

"Дело не только в том, что "партнеры" будут вынуждены покупать огромные объемы рублей и поднимать курс. Сразу возникнет главный вопрос: где взять такие колоссальные объемы рублей? Их можно купить только у Центрального Банка РФ. А ЦБ под санкциями. То есть "недружественные страны" будут вынуждены снять санкции с ЦБ и разморозить золотовалютные резервы России.

"Партнеры" сейчас будут размахивать контрактами, где доллары и евро. Но решение национальных властей (а скорее всего быстро примут закон) о запрете торговать в евро - это форс-мажор в чистом виде. Можно, конечно, идти в стокгольмский арбитраж и судиться там до опупения. Но газа-то они не получат, пока не заплатят. Рублями. Утром деньги - вечером стулья.

Газовый баланс Евросоюза 400 млрд кубов в год, собственная добыча - 70, из РФ получают 150. Заместить их нечем - такого количества сжиженного газа просто нет", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/415936
Теги:
Владимир Путин, газ, Россия, Европейский союз, Эрнест Карыбеков
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