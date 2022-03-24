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Акылбек Жапаров: Все скотные рынки в регионах нужно привести в порядок

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- Анастасия Карелина
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Глава кабинета министров раскритиковал инициативу Минсельхоза о прекращении продажи крупного и мелкого рогатого скота в будние дни. Он поручил навести порядок на скотных рынках в регионах и дать возможность людям заработать на кусок хлеба. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики провел расширенное совещание с полномочными представителями президента в областях, руководителями местных органов власти и государственными органами исполнительной власти.

Акылбек Жапаров отметил, что укреплению финансовой самостоятельности регионов сейчас уделяется приоритетное внимание.

"Решением кабинета министров из местных бюджетов в республиканский переданы обязательства за потребляемую электроэнергию. В каждой области создаются фонды развития с достаточным уставным капиталом. Полномочия айыл окмоту расширены. Вам остается лишь честно работать. Именно в ваших руках решение важнейших и чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей на местах", - подчеркнул глава кабмина.

Жапаров добавил, что особое внимание следует обратить на вопрос совершенствования социальной инфраструктуры, обустройства территорий, обеспечения сельхозпроизводителей семенами и удобрениями.

"Фермерам нужно лишь дать возможность купить качественные семена, подготовить все ирригационные сети и каналы для полива. Это наша обязанность как государства поддерживать своих граждан. Возьмите каждое обращение под личный контроль, проследите за тем, чтобы государственные услуги оказывались своевременно и качественно. Обсуждайте насущные проблемы и пути их решений непосредственно с населением, каждый ваш шаг должен быть подотчетен народу. Только так мы сможем заслужить доверия населения к органам исполнительной власти", - подчеркнул глава кабмина.

Он также подверг критике инициативу Министерства сельского хозяйства о прекращении продажи крупного и мелкого рогатого скота в будние дни.

"Почему вы лишаете людей возможности заработать на кусок хлеба? Вместо того чтобы создать условия на рынках, вы решили и вовсе отменить торговлю. Покройте асфальтом территорию всех скотных рынков. С наступлением весны становится невозможно там находиться, кругом грязь. Но у людей нет выбора, приходится работать в таких антисанитарных условиях. Все скотные рынки в регионах должны быть приведены в порядок. Давайте работать и реально решать проблемы наших сограждан", - сказал Акылбек Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/415939
Теги:
Акылбек Жапаров, Минсельхоз, Кабинет министров
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