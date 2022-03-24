Мужчина чуть не лишился рук, попытавшись покормить тигра

В США тигр напал на сотрудника заповедника, который пытался покормить животное и чуть не лишился рук. Об этом сообщает New York Post.

Нападение произошло недалеко от национального парка Эверглейдс в штате Флорида в среду, 23 марта. По данным офиса шерифа округа Коллиер, когда тигра кормил специалист, присматривающий за ним, в вольер вошел другой сотрудник. Мужчина тоже попытался дать животному мясо, и хищник бросился на него.

Тигра удалось быстро оттащить, однако сотрудник заповедника получил серьезные травмы рук и был срочно госпитализирован. Сообщается, что пострадавший не имел разрешения на работу с хищниками.