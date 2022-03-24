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Мужчина чуть не лишился рук, попытавшись покормить тигра

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- Наталья Крайнова
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В США тигр напал на сотрудника заповедника, который пытался покормить животное и чуть не лишился рук. Об этом сообщает New York Post.

Нападение произошло недалеко от национального парка Эверглейдс в штате Флорида в среду, 23 марта. По данным офиса шерифа округа Коллиер, когда тигра кормил специалист, присматривающий за ним, в вольер вошел другой сотрудник. Мужчина тоже попытался дать животному мясо, и хищник бросился на него.

Тигра удалось быстро оттащить, однако сотрудник заповедника получил серьезные травмы рук и был срочно госпитализирован. Сообщается, что пострадавший не имел разрешения на работу с хищниками.


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URL: https://www.vb.kg/415941
Теги:
животные
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