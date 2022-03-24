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В ФРГ за сутки впервые за пандемию выявили более 300 тыс. случаев заражения

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- Айжан Мамбеталиева
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За минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались 300 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 318 387, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 18 марта, когда за сутки выявили 297 845 случаев заражения. С начала пандемии инфекция была обнаружена у 19 596 530 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 300 пациентов. Общее количество летальных исходов от ковида в Германии достигло 127 822. Выздоровели около 15 329 000 человек.

С воскресенья в стране действуют лишь требования об обязательном ношении защитных масок и тестировании в учреждениях для уязвимых групп населения. Обязательным остается использование масок в общественном транспорте, включая автобусы и поезда.

Однако власти федеральных земель могут вводить дополнительные требования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Кроме того, ряд германских регионов на фоне высокого уровня заболеваемости ковидом намерен сохранить некоторые действующие карантинные меры до 2 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/415944
Теги:
Германия, COVID-19, COVID, в мире
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