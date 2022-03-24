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Пять россиянок стали обладательницами премии для порноактрис

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- Дарья Таирова
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Пять российских порноактрис стали обладательницами награды Pornhub Awards в разных номинациях. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на официальном сайте премии.

Две награды получила российская порноактриса Ева Элфи (Eva Elfi) - ее признали самой популярной исполнительницей по выбору женщин и "самой красивой киской". Премию в номинации "Любимая косплей-исполнительница" получила Sweetie Fox, в номинации "Лучшая косплей-исполнительница" - Purple Bitch.

Лучшей исполнительницей минета назвали россиянку Luxury Girl. Самой популярной парой признали актрису Solazola и ее парня.

В конце января сообщалось, что Ева Элфи выиграла в одной из номинаций премии AVN Awards, также известной как "Порно-Оскар". Девушка завоевала звание "Лучшая звезда независимых видео".

Pornhub Awards - ежегодная американская премия в области порноиндустрии, учрежденная порносайтом Pornhub в марте 2018 года. Награда вручается исполнителям, вебкам-моделям и студиям.


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URL: https://www.vb.kg/415950
Теги:
кино, Россия, секс, в мире
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