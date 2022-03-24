Диетологи назвали опасные продукты при высоком кровяном давлении

Диетологи назвали опасные продукты, которые могут усугубить состояние людей, страдающих от высокого кровяного давления. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Диетолог Мария Родригес объяснила, что для нормализации давления необходимо употреблять достаточное количество калия.

"Питание с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия может помочь снизить кровяное давление", - сказала она и предложила включить в рацион фрукты, овощи, картофель, корнеплоды и бобы.

По мнению диетолога Элеаны Кайданян, чрезмерное употребление полуфабрикатов и готовой еды способствует ухудшению самочувствия. Она добавила, что слишком частые походы в ресторан опасны для тех, кто страдает повышенным давлением. Это связано с тем, что контролировать количество натрия в приготовленной в кафе и ресторанах пище невозможно. Кайданян подчеркнула, что совсем отказываться от любимой еды не нужно.

Специалист рекомендовала читать состав продуктов и обращать внимание на натрий в их составе.