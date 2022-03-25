10 миллиардов сомов выделено на кредитование агропромышленного комплекса

Кабинетом министров утвержден проект "Кредитование агропромышленного комплекса". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В целях стимулирования мероприятий по мобилизации ресурсов финансовой системы, оказания поддержки аграрному сектору, повышения эффективности реализации Указа президента о мерах по развитию агропромышленного комплекса, развития агропромышленных кластеров путем обеспечения льготными кредитными средствами кабмином утвержден проект "Кредитование агропромышленного комплекса".

Для реализации проекта Министерству финансов поручено выделить открытому акционерному обществу "Айыл банк" 5,5 миллиарда сомов, а открытому акционерному обществу "РСК банк" - 4,5 миллиарда сомов.

Согласно решению, фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам будут предоставлены кредиты:

– до 300 тысяч сомов со сроком возврата до 36 месяцев на беззалоговой основе;

– до 500 тысяч сомов со сроком возврата до 36 месяцев под обеспечение залога.

Фермерские хозяйства с годовым оборотом более 1 миллиона сомов будут кредитоваться до 5 миллиона сомов со сроком возврата до 36 месяцев под обеспечение согласно внутренним нормативным-правовым актам банков-участников.

Кредитная ставка составляет 6 процентов годовых.

Для агрегаторов кластера (предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и торгово-логистических центров), семеноводческих, племенных хозяйств и питомников плодово-ягодных культур, а также вновь образованных предприятий пищевой промышленности будут выданы кредиты до 150 миллионов сомов для всех кластеров со сроком возврата до 60 месяцев, на приобретение основных средств и на оборотные средства под обеспечение залога.

При лизинге кредит выдается сроком до 60 месяцев с условием первоначального взноса не менее 10 процентов на лизинг сельскохозяйственной техники и не менее 30 процентов на лизинг сельскохозяйственного оборудования.