Подмаслили и подсластили, но сомнения остались

Ранее глава МЧС Бообек Ажикеев призвал граждан не паниковать и не сметать с полок торговых точек растительное масло и сахар. "Этих продуктов в стране достаточно, - заявил он на встрече с журналистами. - Склады Госматрезервов заполнены маслом и сахаром как никогда". И если раньше государственная заначка разбазаривалась, то сейчас запасы продовольствия непрерывно пополняются.

Однако сомнения все–таки остались после этих обнадеживающих слов. Правительство России на прошлой неделе, как известно, приняло решение о запрете поставок сахара за рубеж, причем даже в государства Евразийского экономического союза. Служба Антимонопольного регулирования Кыргызстана в свою очередь сразу же заключила соглашение о сотрудничестве по продаже сахара с ведущими торговыми сетями страны. Им теперь разрешено реализовывать его по 70 сомов при условии, если человек покупает 1 кг и имеет бонусную карту маркета. Берешь больше - платишь по 80 и более сомов за килограмм.

До этого заявления сахар в наших торговых сетях сметали с ураганной скоростью. Цена за 1 кг доходила до 100 и более сомов. Сейчас ажиотажа вроде нет. В народе же, однако, забурлили слухи теперь о повышении цен на масло до 200 сомов. Пока же для этого нет предпосылок. Россия не собирается (во всяком случае - пока) ограничивать экспорт масла за рубеж, тем более в страны Евразийского экономического союза. А цены на марки "Шедевр", "Олейна" и прочие сорта выросли еще в прошлом году, в последний месяц ценники на них не менялись.

Правительство Кыргызстана также сообщило народу хорошую новость: временно снят НДС на импортные поставки масла, сахара, а также муки и нескольких видов другой продукции, что должно привести к снижению цен на эти виды продовольствия. Такая мера всегда срабатывала. Надеемся, и на этот раз принесет эффект.

Ну и последнее. Наши власти на прошлой неделе запретили экспорт некоторых основных видов продовольствия, а также кормов и ГСМ. Как говорится, в создавшихся условиях не до коммерции. Свой бы рынок заполнить, а потом уже можно думать о поставках сельхозсырья за рубеж.

И все же эти титанические усилия нашего правительства обуздать цены и насытить рынок продовольствием можно назвать лишь полумерами. Пока мы не станем производить самостоятельно основные продукты питания, будем каждый год придумывать не очень эффективные меры фискального характера по обузданию цен на продукты питания.

С производством сельхозпродукции ситуация в республике, мягко говоря, не блестящая. В прошлом году мы смогли обеспечить себя сахаром всего лишь на 40 процентов. А каков будет урожай нынешнего года - неизвестно. В прессу, правда, просочилась информация об увеличении посевов сахарной свеклы с 10 тысяч до 14 тысячи га, но этого крайне мало. Обеспечим себя в лучшем случае сахаром процентов на 50–60. И то если заинтересуем фермеров хорошими закупочными ценами на свеклу.

С растительным маслом ситуация вообще туманная. В прошлом году мы обеспечили себя этим продуктом только на 14 процентов. В нынешнем наметились подвижки к лучшему. На юге республики начали действовать два маслобойных завода. Но работают они в основном на привозном, российском, сырье. А вдруг в братской стране случится неурожай на подсолнухи? Опять пойдем по миру с протянутой рукой?

В нынешнем году на развитие аграрной отрасли страны выделена огромная сумма: 26 миллиардов сомов. Больше денег выделено в качестве финансовой помощи и фермерам. Только вот крестьяне уверены, что если бы такая поддержка была предоставлена им раньше, то они бы уже давно накормили народ.