В швейном цехе Бишкека возможно насильно удерживали граждан Бангладеша

В Бишкеке 2 марта в следственную службу МВД обратился мужчина, с заявлением в котором указал, что в одном из швейных цехов, находящихся в новостройке Бишкека насильно держат в рабстве граждан Республики Бангладеш, посредством запугивания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ходе досудебной проверки были опрошены 14 граждан Республики Бангладеш в присутствии переводчика. Выяснилось, что иностранные граждане работают и проживают во дворе дома, расположенного в жилмассиве Арча-Бешик. А швейный цех работал по договору с ОсОО "Али и Агзама" и имел разрешительные документы на работу на территории Кыргызской Республики.

МВД сообщает, что в ходе досудебного расследования установлено, что граждане Бангладеша работают на контрактной основе. Согласно их пояснениям, они работают на добровольной основе и своевременно получают оплату за проделанную работу. При этом, их не оскорбляли, не угрожали и не били. Проживали указанные граждане там же где и работали в швейной мастерской.

В целях выяснения всех обстоятельств дела, граждане Республики Бангладеш были доставлены в следственную службу и в их отношении была назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет причинения им телесных повреждений, а также взяты показания в качестве свидетелей по делу в присутствие переводчика.

На сегодняшний день результаты судебно-медицинских экспертиз 14 граждан Бангладеш не готовы. Следственная служба Ленинского РОВД Бишкека проводит расследование.