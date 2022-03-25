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3а 6 месяцев в КР с помощью видеокамер выявлено 1995 преступлений

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- Назгуль Абдыразакова
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В МВД Кыргызской Республики с октября 2021 года функционирует центр оперативного управления службы общественной безопасности, цели и действия которого направлены на наблюдение за состоянием общественной безопасности по всей территории республики, повышение уровня правопорядка в общественных местах, улучшения координации и взаимодействия служб, совершенствование технического обеспечения, создание единой координирующей платформы. Об этом сообщает пресс-служба внутренних дел КР.

По ее данным, за период работы в ходе отслеживания оперативной обстановки на территории республики с помощью камер видеонаблюдения выявлено более 1995 преступлений и правонарушений, в том числе в соответствующие службы выдано свыше 1015 фото и видеозаписей для раскрытия правонарушений и преступлений, совершенных на территории республики.

На сегодняшний день сотрудниками Центра оперативного управления СОБ МВД КР ведётся работа для отслеживания состояния криминогенной обстановки. В целях наблюдения за состоянием общественной безопасности и обеспечения правопорядка, профилактики, пресечения преступлений и правонарушений, оперативного информирования о зафиксированных событиях, установлено 136 камер видеонаблюдения, в том числе по городу Бишкеку – 70, по Чуйской области – 10, по городу Ошу – 2, по Ошской области – 10, по Баткенской области – 25, по Джалал-Абадской области – 1, по Иссык- Кульской области – 2, по Нарынской области – 1, по Таласской области – 15.

В целях расширения зоны мониторинга общественной безопасности в текущем году планируется установка соответствующего программного обеспечения и увеличение камер наружного видеонаблюдения, охватывающие обширные территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/415967
Теги:
МВД, видеонаблюдение, преступление, Кыргызстан
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