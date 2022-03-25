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Горсуд оставил в силе решение первой инстанции в отношении Дуйшембиева

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- Жан Алиев
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Вчера, 24 марта, Бишкекский городской суд рассмотрел меру пресечения в отношении директора телеканала Next TV Таалая Дуйшембиева.

Городской суд не изменил решение первой инстанции и оставил Дуйшембиева под стражей до 3 мая. Таалай Дуйшембиев счиатет решение суда политическим заказом.

Также 24 марта в Первомайском районном суде должно было быть рассмотрено заявление прокуратуры о признании экстремистским материала, показанного в эфире Next TV. Но из-за процесса в горсуде в Первомайском районном суде не удалось начать заседание во время и его отложили на 28 марта.


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URL: https://www.vb.kg/415968
Теги:
Первомайский район, суд, телевидение, Бишкек
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