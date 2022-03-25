В Московском районе ворованный скот вернули хозяину

В Московском районе задержан подозреваемый в краже скота. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 марта 2022 года в органы внутренних дел Московского района с заявлением обратился Т.А., 1987 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 6 марта тайно похитили крупно-рогатый скот в количестве -головы из сарая заявителя. Тем самым причинили ущерб на общую сумму более 90 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Московского района Н.Ж., 1992 года рождения.

В настоящее время сотрудниками украденный скот возвращен хозяину. Досудебное производство продолжается".