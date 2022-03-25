Президент КР обратился к кыргызстанцам по поводу переписи населения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 марта, направил обращение к кыргызстанцам в связи со стартом кампании по переписи населения и жилищного фонда 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Глава государства в своем обращении отметил:

Уважаемые соотечественники!

Мы находимся на пороге события, имеющего очень важное политическое, экономическое и международное значение. В Кыргызской Республике с 25 марта по 3 апреля, а в некоторых отдаленных сельских округах – с 23 апреля по 2 мая состоится перепись населения и жилищного фонда.

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла решение об этой очередной массовой кампании в 2020 году. Многие государства, в том числе наши соседи, провели перепись. Но как известно, наша страна из-за пандемии коронавирусной инфекции вынуждена была ее перенести.

Экономическое и социальное значение переписи населения и жилищного фонда очень высоко. Вам известно, что демографическое положение в любом государстве постоянно меняется, на него очень большое влияние оказывает не замедляющаяся за последние 10-15 лет внутренняя и внешняя миграция. За этот период произошли серьезные изменения в составе, размещении, качестве жилищного фонда. Нередко жилые помещения строились без разрешения соответствующих государственных и муниципальных органов, без утвержденных проектов.

Поэтому получение реальных и точных данных о численности населения и его размещении на территории республики, о его составе по полу, возрасту, уровню образования, национальности и условиях его проживания – основная задача переписи. Эти сведения другим путем получить невозможно. Самое главное заключается в том, что полученная таким образом информация является базой для разработки или уточнения стратегии социально-экономического развития Кыргызстана на ближайшие годы и на перспективу. Наконец, данные переписи – это история нашей страны, которой будут пользоваться будущие поколения.

Вся работа по ее подготовке и проведению проходит под руководством специальной республиканской комиссии.

Уважаемые кыргызстанцы!

Хочу обратить ваше внимание на два вопроса, которые могут возникнуть у вас.

Первый и основной – это санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране. Нацстаткомом и Министерством здравоохранения разработан и утвержден алгоритм действий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в период проведения этого мероприятия. Переписчики в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, поэтому можно сказать, что безопасность и их, и населения находится под контролем.

Второй – обеспечение конфиденциальности персональных данных, сообщаемых респондентом. Перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане впервые проводится в электронном формате. Ваши ответы, уважаемые кыргызстанцы, не будут записываться на бумаге, как прежде, их внесут в мобильное приложение и сразу после завершения анкетирования отправят на центральный сервер Нацстаткома. Таким образом, ваши переписные данные не останутся ни в какой форме ни на бумаге, ни у переписчика. В дальнейшем их используют только в статистических целях и лишь в обобщенном виде в соответствии с Законом КР "Об официальной статистике".

Уважаемые кыргызстанцы!

Я обращаюсь к вам с призывом принять самое активное участие в переписи населения и жилищного фонда, которая проходит под девизом "В Кыргызстане значим каждый". На основе этих данных определяется линия развития страны, а значит, и ее будущее. Эта важная информация позволит получить реальную картину человеческого потенциала Кыргызской Республики. Дорогие соотечественники, прошу вас отнестись к предстоящей переписи с глубоким пониманием, серьезностью и ответственностью. Очень рассчитываю на поддержку каждого из вас".